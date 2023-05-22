Посол Антонов: США должны понимать, как расценивались бы удары по Крыму Украиной

Удары Украины по Крыму будут рассматриваться Москвой как нападение на любой другой субъект России, США должны понимать это. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Хотел бы предостеречь представителей администрации от легковесности суждений по Крыму, особенно в части "благословения" киевского режима на воздушные атаки по полуострову. Важно, чтобы Соединённые Штаты полностью отдавали себе отчёт в ответных мерах со стороны России", — приводятся слова дипломата в телеграм-канале дипмиссии.

Антонов добавил, что подобные заявления со стороны Вашингтона наглядно демонстрируют, что США никогда не были заинтересованы в мире, а решение о проведении специальной военной операции было абсолютно верным.