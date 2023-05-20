В Крыму обнаружили, что передача полуострова УССР не была оформлена как надо

Процесс передачи в 1954 году Крыма в состав Украинской ССР не был юридически оформлен. Такое мнение высказал глава регионального парламента Владимир Константинов.

"Свои претензии мы сформировали. При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава Российской Федерации, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".