В Крыму обнаружили, что передача полуострова УССР не была оформлена как надо
Константинов: Передача Крыма в состав УССР не была юридически оформлена
Процесс передачи в 1954 году Крыма в состав Украинской ССР не был юридически оформлен. Такое мнение высказал глава регионального парламента Владимир Константинов.
"Свои претензии мы сформировали. При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава Российской Федерации, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".
По словам Константинова, допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что обоснование для отмены решения не займёт много времени. Как он указал, органы, принявшие решение о передаче Крыма из состава одной республики в другую, не обладали такими полномочиями.
Ранее Владимир Константинов уже заявлял, что решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР было нелегитимным и его следует отменить. Позже он рассказал, что намерен поднять данный вопрос на ближайшем заседании президиума парламента республики.
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