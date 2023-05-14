В Крыму решили поднять вопрос об отмене решения насчёт передачи полуострова УССР

Президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены принятого в 1954 году решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Об этом рассказал глава регионального парламента Владимир Константинов.

"Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе Госсовета Республики Крым", — сказал Константинов в разговоре с РИА "Новости".

Ранее Владимир Константинов уже заявлял, что решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР было нелегитимным и его следует отменить. По его словам, в политическом плане точка по данному вопросу была поставлена в 2014 году, а в юридическом это предстоит сделать в ближайшее время.