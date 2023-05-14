В Крыму решили поднять вопрос об отмене решения насчёт передачи полуострова УССР
Константинов: Крым поднимет вопрос об отмене решения о передаче полуострова УССР
Президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены принятого в 1954 году решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Об этом рассказал глава регионального парламента Владимир Константинов.
Как он уточнил, данная тема будет поднята на ближайшем заседании президиума парламента республики.
"Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе Госсовета Республики Крым", — сказал Константинов в разговоре с РИА "Новости".
Ранее Владимир Константинов уже заявлял, что решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР было нелегитимным и его следует отменить. По его словам, в политическом плане точка по данному вопросу была поставлена в 2014 году, а в юридическом это предстоит сделать в ближайшее время.
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