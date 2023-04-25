В Крыму предложили отменить решение 1954 года о передаче полуострова в состав УССР

Решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году было нелегитимным и его следует отменить. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

"Мы тоже проводили юридическую экспертизу этого вопроса и тоже имеем все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными. Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку", — подчеркнул он.

Причём, продолжил Константинов, в политическом плане точка по данному вопросу была поставлена в 2014 году, а в юридическом это предстоит сделать в ближайшее время. Вместе с тем он пообещал объединить усилия с депутатом Госдумы Константином Затулиным и всеми союзниками, чтобы довести такую благородную миссию до её логического завершения.