Washington Post: Разведсообщество США считает маловероятным захват Крыма Киевом

Этим летом украинским войскам не удастся захватить Крым. С таким мнением выступило американское разведсообщество, пишет газета Washington Post со ссылкой на материалы утечки Пентагона.

"Слитые документы демонстрируют, что разведсообщество США считает такой вариант развития событий маловероятным", — сказано в публикации.

По данным издания, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов указал на необходимость вернуть Крым Украине летом 2023 года. Уточняется, что он поручил одному из офицеров нанести массовые удары 24 февраля. Также рассматривались удары по Москве и Новороссийску, но по просьбе Вашингтона их отложили.