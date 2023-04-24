Стало известно об отложенном плане Киева ударить по России в годовщину СВО
WP: Киев по просьбе США отложил удары по РФ, запланированные на годовщину СВО
Киев планировал нанести удары по территории России в годовщину СВО, 24 февраля текущего года, но по просьбе США отложил их. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на очередную порцию утечки секретных документов Пентагона.
По данным издания, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поручил одному из офицеров "готовиться к массовым ударам" по России 24 февраля. В частности, в Киеве даже обсуждали возможность морской атаки с использованием тротила по Новороссийску. При этом военные в Вашингтоне тайно наблюдали за планами Киева, а в Белом доме опасались, что удары по территории РФ могут спровоцировать жёсткий и незамедлительный ответ со стороны Кремля. В итоге по просьбе Вашингтона украинцы согласились отказаться от своих намерений.
"22 февраля, за два дня до годовщины, ЦРУ распространило новый секретный отчёт: ГУР "согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары" по России", — говорится в сообщении WP.
Ранее Лайф писал, что в слитых документах Пентагона нашли дату весеннего контрнаступления ВСУ. Оказалось, что США и их союзники готовят Украину к манёврам, которые начнутся 30 апреля. Источником утечки стал военнослужащий ВВС Нацгвардии США, 21-летний лётчик Джек Тейшейра. 13 апреля он был задержан, однако многие эксперты уже поделились сомнениями в его виновности.
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