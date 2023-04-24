Стало известно об отложенном плане Киева ударить по России в годовщину СВО

Киев планировал нанести удары по территории России в годовщину СВО, 24 февраля текущего года, но по просьбе США отложил их. Об этом сообщает газета Washington Post , ссылаясь на очередную порцию утечки секретных документов Пентагона.

По данным издания, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поручил одному из офицеров "готовиться к массовым ударам" по России 24 февраля. В частности, в Киеве даже обсуждали возможность морской атаки с использованием тротила по Новороссийску. При этом военные в Вашингтоне тайно наблюдали за планами Киева, а в Белом доме опасались, что удары по территории РФ могут спровоцировать жёсткий и незамедлительный ответ со стороны Кремля. В итоге по просьбе Вашингтона украинцы согласились отказаться от своих намерений.