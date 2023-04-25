КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 22:17

Дело не в Украине: Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым

Генерал Ходжес: Западу нужен Крым, чтобы контролировать морские перевозки

Запад и Украина нуждаются в Крыме, так как это позволит им контролировать судоходство в Чёрном море. Об этом изданию Newsweek заявил экс-командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес.

Он считает, что благодаря полуострову Россия имеет господство над всем северным побережьем Чёрного моря, что заставляет Вашингтон и Брюссель стремиться занять этот регион, вооружая Киев.

"Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского союза. Если вы сделаете шаг назад, отвлечётесь от Крыма и посмотрите на Чёрное море, вам станет до боли очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов", — подчеркнул Ходжес.

Медведев назвал очевидным ядерный ответ на любую попытку ВСУ отвоевать Крым

Медведев назвал очевидным ядерный ответ на любую попытку ВСУ отвоевать Крым

Ранее председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель поделился мнением, что Киев не сможет силой захватить Крым и Запад осознаёт это.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Анатолий Симоненко
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