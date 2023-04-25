Дело не в Украине: Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым

Запад и Украина нуждаются в Крыме, так как это позволит им контролировать судоходство в Чёрном море. Об этом изданию Newsweek заявил экс-командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес.

"Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского союза. Если вы сделаете шаг назад, отвлечётесь от Крыма и посмотрите на Чёрное море, вам станет до боли очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов", — подчеркнул Ходжес.