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14 марта, 07:53

В Турции заявили, что Запад осознаёт невозможность силового захвата Крыма

Турецкий общественник Сель: Запад и Киев понимают, что захватить Крым силой не получится

Киев не сможет силой захватить Крым, и Запад осознаёт это, заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, ранее объявивший о планах по военному захвату полуострова, тоже это понимает.

"Не увенчались успехом предпринятые ими атаки по захвату даже областей на востоке Украины, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Таким путём им невозможно захватить Крым. Украина и Запад недостаточно сильны, чтобы воевать на два фронта. Угрозы Крыму следует рассматривать скорее как пропагандистские", — цитирует общественника РИА "Новости".

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По словам Селя, Европа хочет, чтобы военные действия закончились. Эксперт полагает, что страны ЕС осознали, какие большие потери они понесли и что Вашингтон пытается ослабить их, используя для конфликта на Украине.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что объекты жизнеобеспечения на полуострове максимально защищены ПВО. По его словам, в вопросе глобальных моментов и перспектив республике ничего не угрожает.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
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