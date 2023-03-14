В Турции заявили, что Запад осознаёт невозможность силового захвата Крыма

Киев не сможет силой захватить Крым, и Запад осознаёт это, заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, ранее объявивший о планах по военному захвату полуострова, тоже это понимает.

"Не увенчались успехом предпринятые ими атаки по захвату даже областей на востоке Украины, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Таким путём им невозможно захватить Крым. Украина и Запад недостаточно сильны, чтобы воевать на два фронта. Угрозы Крыму следует рассматривать скорее как пропагандистские", — цитирует общественника РИА "Новости".

По словам Селя, Европа хочет, чтобы военные действия закончились. Эксперт полагает, что страны ЕС осознали, какие большие потери они понесли и что Вашингтон пытается ослабить их, используя для конфликта на Украине.