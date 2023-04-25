Юрист поддержала идею признать незаконной передачу Крыма УССР в 1950-х

В вопросе принадлежности Крыма необходимо поставить точку, а признание решения о его передаче Украинской ССР в 1954 году нелегитимным станет логическим завершением этой миссии. Об этом в беседе с телеканалом RT заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"Никита Хрущёв, не имея достаточных полномочий для такого решения, с нарушением законов СССР передал Крым, который принадлежал РСФСР, Украинской ССР. В 2014 году прошёл референдум, Российская Федерация приняла Крым в качестве своего субъекта, это было принято на основании закона", — добавила она.