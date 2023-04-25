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25 апреля, 14:24

Юрист поддержала идею признать незаконной передачу Крыма УССР в 1950-х

Юрист Ярмуш: В вопросе принадлежности Крыма нужно поставить точку

В вопросе принадлежности Крыма необходимо поставить точку, а признание решения о его передаче Украинской ССР в 1954 году нелегитимным станет логическим завершением этой миссии. Об этом в беседе с телеканалом RT заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"Никита Хрущёв, не имея достаточных полномочий для такого решения, с нарушением законов СССР передал Крым, который принадлежал РСФСР, Украинской ССР. В 2014 году прошёл референдум, Российская Федерация приняла Крым в качестве своего субъекта, это было принято на основании закона", — добавила она.

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Ранее глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил, что передача Крыма в состав УССР в 1954 году была нелегитимной. По его словам, в политическом плане точка по данному вопросу была поставлена в 2014 году, а в юридическом это предстоит сделать в ближайшее время.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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