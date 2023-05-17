В Кремле прокомментировали предложение отменить акт 1954 года о передаче Крыма УССР
Песков адресовал вопрос об отмене указа о передаче Крыма УССР авторам инициативы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с предложением официально отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине. Представитель Кремля посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями к авторам инициативы.
"Я, честно говоря, ничего не знаю об этих инициативах, не слышал, не видел, не знаю, кто их высказывает. Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив", — сказал представитель Кремля на брифинге, добавив, что журналистам лучше обратиться к авторам.
Ранее с предложением отменить решение 1954 года о передаче полуострова в состав УССР выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, это было нелегитимным. Накануне с аналогичной инициативой выступил сенатор Сергей Цеков.
ТАСС / Михаил Терещенко