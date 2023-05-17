В Кремле прокомментировали предложение отменить акт 1954 года о передаче Крыма УССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с предложением официально отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине. Представитель Кремля посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями к авторам инициативы.

"Я, честно говоря, ничего не знаю об этих инициативах, не слышал, не видел, не знаю, кто их высказывает. Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив", — сказал представитель Кремля на брифинге, добавив, что журналистам лучше обратиться к авторам.