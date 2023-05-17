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17 мая, 09:52

В Кремле прокомментировали предложение отменить акт 1954 года о передаче Крыма УССР

Песков адресовал вопрос об отмене указа о передаче Крыма УССР авторам инициативы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знаком с предложением официально отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине. Представитель Кремля посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями к авторам инициативы.

"Я, честно говоря, ничего не знаю об этих инициативах, не слышал, не видел, не знаю, кто их высказывает. Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив", — сказал представитель Кремля на брифинге, добавив, что журналистам лучше обратиться к авторам.

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Юрист поддержала идею признать незаконной передачу Крыма УССР в 1950-х

Ранее с предложением отменить решение 1954 года о передаче полуострова в состав УССР выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, это было нелегитимным. Накануне с аналогичной инициативой выступил сенатор Сергей Цеков.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев
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