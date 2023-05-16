Сенатор Цеков призвал официально отменить акт 1954 года о передаче Крыма УССР

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков призвал на официальном уровне отменить решение 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР.

"С учётом той лжи, которая исходит от государственных лиц Украины, нужно официально отменять это решение. Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное право. Все спекуляции на международном уровне вокруг статуса Крыма должны быть раз и навсегда пресечены", — приводит его слова РИА "Новости".

Сенатор отметил, что об отмене акта 70-летней давности, его незаконности, неправильности и несправедливости жители Крыма начали говорить ещё задолго до вхождения полуострова в состав России в 2014 году. По его словам, местные каждый год проводили мероприятия, направленные на осуждение решения 1954 года.

"Все годы, находясь в составе Украины, жители Крыма мечтали вернуться домой в Россию", — подчеркнул Цеков.