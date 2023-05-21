Белый дом не стал запрещать ВСУ сбрасывать свои умные бомбы JDAM на Крым

США не возражают против использования Украиной американского оружия, включая умные бомбы JDAM, по Крыму, заявил советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Вашингтон не поддерживает подобные действия с применением вооружений НАТО вглубь российской территории.

"Мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах её международно-признанных границ. <…> А Крым, по нашему мнению, — это Украина", — сказал он в интервью телеканалу CNN.