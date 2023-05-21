Белый дом не стал запрещать ВСУ сбрасывать свои умные бомбы JDAM на Крым
Салливан заявил, что США не вводили ограничений для Украины на удары по Крыму
США не возражают против использования Украиной американского оружия, включая умные бомбы JDAM, по Крыму, заявил советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что Вашингтон не поддерживает подобные действия с применением вооружений НАТО вглубь российской территории.
"Мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах её международно-признанных границ. <…> А Крым, по нашему мнению, — это Украина", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
6 марта издание The Drive со ссылкой на представителя Пентагона сообщило о передаче украинской армии высокоточных снарядов JDAM-ER. А 10 марта СМИ опубликовали видео первого применения ВСУ американской умной бомбы. Это произошло под Артёмовском (Бахмутом). Дальность применения — 72 километра. Это высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый компанией Boeing с 1997 года. В начале мая российские военные впервые перехватили американскую JDAM.
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