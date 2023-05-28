Песков прошёлся по сенатору Грэму, которого порадовали вложения в "смерть россиян"
Песков словами "большой позор" ответил на заявление Грэма о "смертях россиян"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма о "смерти россиян" в зоне проведения СВО как "лучшей трате денег" США. Он назвал наличие у Штатов такого парламентария несравнимым позором.
"Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", — заявил он SHOT.
Напомним, Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян "лучшей тратой денег, которая когда-либо" была сделана США. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что американские компании сотрудничали с нацистской Германией.
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