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28 мая, 09:25

Песков прошёлся по сенатору Грэму, которого порадовали вложения в "смерть россиян"

Песков словами "большой позор" ответил на заявление Грэма о "смертях россиян"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма о "смерти россиян" в зоне проведения СВО как "лучшей трате денег" США. Он назвал наличие у Штатов такого парламентария несравнимым позором.

"Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов", заявил он SHOT.

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Напомним, Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян "лучшей тратой денег, которая когда-либо" была сделана США. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что американские компании сотрудничали с нацистской Германией.

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Матвей Константинов
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