Песков прошёлся по сенатору Грэму, которого порадовали вложения в "смерть россиян"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма о "смерти россиян" в зоне проведения СВО как "лучшей трате денег" США. Он назвал наличие у Штатов такого парламентария несравнимым позором.