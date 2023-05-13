На Украине фактически уже нацистский режим, там поощряют удары по мирным жителям Донбасса. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Думаю, американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, за нацистов, которые совершают ужасные преступления", — сказал он на ютуб-канале U.S. Tour of Duty.

Риттер добавил, что Киев наносит удары по тем районам, где есть только магазины и школы, тем самым лишая жизни мирных жителей. Он подчеркнул, что речь идёт о намеренных действиях, поскольку у ВСУ есть данные американской разведки.