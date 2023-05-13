"Мы на стороне плохих парней": Американский экс-разведчик увидел на Украине нацизм
Экс-разведчик США Риттер заявил об установлении на Украине нацистского режима
На Украине фактически уже нацистский режим, там поощряют удары по мирным жителям Донбасса. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Думаю, американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, за нацистов, которые совершают ужасные преступления", — сказал он на ютуб-канале U.S. Tour of Duty.
Риттер добавил, что Киев наносит удары по тем районам, где есть только магазины и школы, тем самым лишая жизни мирных жителей. Он подчеркнул, что речь идёт о намеренных действиях, поскольку у ВСУ есть данные американской разведки.
Ранее Риттер уже заявлял о том, что Запад задумал втянуть Россию в конфликт с Грузией, дабы ослабить Москву на фоне противостояния с Украиной. Лайф также писал, что вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе обвинил председателя украинской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамию в провокационных высказываниях, которые портят отношения между Тбилиси и Киевом.
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