США пытаются втянуть Россию в конфликт с Грузией, чтобы ослабить Москву на фоне проведения СВО на Украине. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт и офицер разведки Корпуса морской пехоты Штатов в отставке Скотт Риттер.

Скотт Риттер заявил, что США пытаются втянуть РФ в конфликт с Грузией. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

По его словам, Вашингтон пытается провести в республике революцию для того, чтобы "перенять контроль в разных аспектах общества Грузии, чтобы продавить сегодняшнее правительство страны для того, чтобы оно склонилось под волю США".

"США пытаются использовать кавказскую эту ситуацию в Южной Осетии для того, чтобы оттянуть ресурсы России из района СВО на второй фронт. Это провальная политика. К счастью, в Грузии люди понимают, что делают США. Они смотрят на Украину и говорят: "Вы так с друзьями общаетесь? Мы не хотим, чтобы это с нами было. Мы не хотим, чтобы на наши города летели бомбы. Не хотим, чтобы наших мужчин убивали. Мы не хотим быть частью этого", — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что грузины всё делают верно: "они правильно встали и начали защищать свою страну, не идя на войну".