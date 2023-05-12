Бывший американский разведчик раскрыл, как США хотят ослабить Россию с помощью Грузии
Экс-разведчик Риттер заявил, что США пытаются втянуть РФ в конфликт с Грузией
США пытаются втянуть Россию в конфликт с Грузией, чтобы ослабить Москву на фоне проведения СВО на Украине. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт и офицер разведки Корпуса морской пехоты Штатов в отставке Скотт Риттер.
Скотт Риттер заявил, что США пытаются втянуть РФ в конфликт с Грузией. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"
По его словам, Вашингтон пытается провести в республике революцию для того, чтобы "перенять контроль в разных аспектах общества Грузии, чтобы продавить сегодняшнее правительство страны для того, чтобы оно склонилось под волю США".
"США пытаются использовать кавказскую эту ситуацию в Южной Осетии для того, чтобы оттянуть ресурсы России из района СВО на второй фронт. Это провальная политика. К счастью, в Грузии люди понимают, что делают США. Они смотрят на Украину и говорят: "Вы так с друзьями общаетесь? Мы не хотим, чтобы это с нами было. Мы не хотим, чтобы на наши города летели бомбы. Не хотим, чтобы наших мужчин убивали. Мы не хотим быть частью этого", — подчеркнул Риттер.
Он добавил, что грузины всё делают верно: "они правильно встали и начали защищать свою страну, не идя на войну".
Ранее Риттер уже заявлял о том, что Запад задумал втянуть Россию в конфликт с Грузией, дабы ослабить Москву на фоне противостояния с Украиной. Лайф также писал, что вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе обвинил председателя украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в провокационных высказываниях, которые портят отношения между Тбилиси и Киевом.
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