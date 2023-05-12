Почти 70% жителей Грузии поддержали решение властей не вводить санкции против РФ
Около 70% граждан Грузии солидарны с позицией правительства страны, которое не планирует вводить санкции против России. Такие данные приводит грузинский телеканал "Имеди", по заказу которого компания GORBI провела опрос среди населения страны.
Исследование, которое проходило с 22 апреля по 7 мая, охватило более двух тысяч человек. Решение властей Грузии не присоединяться к санкциям против России поддержали 66% респондентов, 29% высказались против. Остальные 5% воздержались от ответа.
Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о том, что Грузия не собирается вводить санкции против России, так как это может привести к обострению отношений Тбилиси и Москвы. В ответ на решение президент России Владимира Путина отменить визовый режим для грузин и введённый в 2019 году запрет на полёты в Тбилиси для российских авиакомпаний, Минэкономики Грузии задумалось о том, чтобы разрешить полёты не попавших под санкции авиакомпаний РФ.
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