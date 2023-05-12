Почти 70% жителей Грузии поддержали решение властей не вводить санкции против РФ

Около 70% граждан Грузии солидарны с позицией правительства страны, которое не планирует вводить санкции против России. Такие данные приводит грузинский телеканал "Имеди", по заказу которого компания GORBI провела опрос среди населения страны.

Исследование, которое проходило с 22 апреля по 7 мая, охватило более двух тысяч человек. Решение властей Грузии не присоединяться к санкциям против России поддержали 66% респондентов, 29% высказались против. Остальные 5% воздержались от ответа.