В Грузии объяснили, почему не собираются вводить санкции против России
Папуашвили: Грузия не будет вводить санкции против РФ, чтобы избежать эскалации
Грузия не собирается вводить санкции против России, так как это может привести к обострению отношений Тбилиси и Москвы. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.
"Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не произошла эскалация отношений", — отметил он.
Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Однако президент республики Саломе Зурабишвили назвала этот шаг "очередной российской провокацией" и призвала ввести визы для россиян.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK