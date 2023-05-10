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10 мая, 13:51

В Грузии объяснили, почему не собираются вводить санкции против России

Папуашвили: Грузия не будет вводить санкции против РФ, чтобы избежать эскалации

Грузия не собирается вводить санкции против России, так как это может привести к обострению отношений Тбилиси и Москвы. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не произошла эскалация отношений", отметил он.

Грузия разрешит полёты российских самолётов, которые не находятся под санкциями

Грузия разрешит полёты российских самолётов, которые не находятся под санкциями

Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Однако президент республики Саломе Зурабишвили назвала этот шаг "очередной российской провокацией" и призвала ввести визы для россиян.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Александра Вишнякова
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