Президент Грузии назвала провокацией отмену визового режима со стороны РФ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не оценила отмену Россией визового режима для граждан её страны, назвав этот шаг очередной провокацией.
"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории", — написала Зурабишвили в "Твиттере".
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, который действовал с 2000 года, а также снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний, который был введён в 2019 году. А МИД РФ отменил рекомендацию россиянам отказаться от поездок в эту страну.
ТАСС / EPA / Radek Pietruszka