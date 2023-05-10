Президент Грузии назвала провокацией отмену визового режима со стороны РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не оценила отмену Россией визового режима для граждан её страны, назвав этот шаг очередной провокацией.

"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории", — написала Зурабишвили в "Твиттере".