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10 мая, 11:05

Минтранс анонсировал запуск семи прямых рейсов из Москвы в Тбилиси

Авиакомпании РФ будут выполнять семь прямых рейсов Москва – Тбилиси еженедельно

Российские авиакомпании начали готовиться к возобновлению полётов между РФ и Грузией. Отечественные перевозчики будут выполнять семь прямых рейсов между столицами стран каждую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

"В настоящее время перевозчиками ведётся подготовка к возобновлению полётов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно", — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что полёты будут выполняться на самолётах российского производства.

В АТОР раскрыли, когда могут возобновиться прямые рейсы из России в Грузию

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Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Он действовал с 2000 года. Кроме того, глава государства разрешил российским авиакомпаниям вновь летать в грузинские аэропорты, отменив соответствующий запрет, который действовал с 2019 года.

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ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Никита Никонов
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