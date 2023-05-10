Минтранс анонсировал запуск семи прямых рейсов из Москвы в Тбилиси

Российские авиакомпании начали готовиться к возобновлению полётов между РФ и Грузией. Отечественные перевозчики будут выполнять семь прямых рейсов между столицами стран каждую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

"В настоящее время перевозчиками ведётся подготовка к возобновлению полётов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно", — сообщили в ведомстве.