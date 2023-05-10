Минтранс анонсировал запуск семи прямых рейсов из Москвы в Тбилиси
Авиакомпании РФ будут выполнять семь прямых рейсов Москва – Тбилиси еженедельно
Российские авиакомпании начали готовиться к возобновлению полётов между РФ и Грузией. Отечественные перевозчики будут выполнять семь прямых рейсов между столицами стран каждую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
"В настоящее время перевозчиками ведётся подготовка к возобновлению полётов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно", — сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что полёты будут выполняться на самолётах российского производства.
Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Он действовал с 2000 года. Кроме того, глава государства разрешил российским авиакомпаниям вновь летать в грузинские аэропорты, отменив соответствующий запрет, который действовал с 2019 года.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE