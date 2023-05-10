В АТОР раскрыли, когда могут возобновиться прямые рейсы из России в Грузию

Первые прямые рейсы из России в Грузию могут отправиться уже в течение ближайшего месяца. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА "Новости". При этом он уточнил, что такое возможно в случае, если стороны не выставят друг другу неприемлемые условия.

"Если со стороны Грузии не будет сложновыполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы. В любом случае российской туриндустрии Грузия интересна и нужна", — сказал Мурадян.