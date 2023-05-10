В АТОР раскрыли, когда могут возобновиться прямые рейсы из России в Грузию
АТОР: Первые прямые рейсы в Грузию могут начаться в течение месяца
Первые прямые рейсы из России в Грузию могут отправиться уже в течение ближайшего месяца. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА "Новости". При этом он уточнил, что такое возможно в случае, если стороны не выставят друг другу неприемлемые условия.
"Если со стороны Грузии не будет сложновыполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы. В любом случае российской туриндустрии Грузия интересна и нужна", — сказал Мурадян.
По его словам, главный вопрос в том, как грузинская сторона отнесётся к российским самолётам с двойной регистрацией. Впрочем, он уточнил, что условия, на которых авиаперевозчики смогут восстановить авиасообщение, могут быть раскрыты уже в ближайшие дни.
Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Кроме того, глава государства разрешил российским авиакомпаниям вновь летать в грузинские аэропорты, отменив соответствующий запрет, который действовал с 2019 года.
LIFE