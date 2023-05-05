Грузия на месяц закроет проезды для легковушек на пограничном с Россией КПП
Власти Грузии с 5 мая на 30 дней закроют проезд для легковых автомобилей из-за ремонтных работ на таможенно-пропускном пункте "Казбеги — Верхний Ларс" на границе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба службы доходов Министерства финансов страны.
"С 5 мая в течение одного месяца из-за строительно-реабилитационных работ (с целью возведения новых проездов для легковых транспортных средств) временно будет приостановлена работа действующих проездов для легковых автомобилей", — сказано в записи.
Проезд легкового автотранспорта будет с некоторыми задержками осуществляться через пути, предназначенные для грузовых транспортных средств. Люди же будут проходить КПП в обычном режиме без изменений.
Напомним, авиаперелёты между Россией и Грузией были прекращены указом российского президента Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси радикалы и оппозиция устроили антироссийскую акцию протеста у парламента. В феврале 2023 года лидер грузинской правящей партии Ираклий Кобахидзе сказал, что страна будет только приветствовать возобновление авиасообщения с Москвой, потому что это в первую очередь важно для граждан республики.