Грузия на месяц закроет проезды для легковушек на пограничном с Россией КПП

Власти Грузии с 5 мая на 30 дней закроют проезд для легковых автомобилей из-за ремонтных работ на таможенно-пропускном пункте "Казбеги — Верхний Ларс" на границе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба службы доходов Министерства финансов страны.

"С 5 мая в течение одного месяца из-за строительно-реабилитационных работ (с целью возведения новых проездов для легковых транспортных средств) временно будет приостановлена работа действующих проездов для легковых автомобилей", — сказано в записи.

Проезд легкового автотранспорта будет с некоторыми задержками осуществляться через пути, предназначенные для грузовых транспортных средств. Люди же будут проходить КПП в обычном режиме без изменений.