В табло Внуково появился рейс до Грузии, авиасообщение с которой было остановлено
В расписании аэропорта Внуково появился прямой рейс в Тбилиси
В расписании на сайте аэропорта Внуково появился рейс из Москвы в Тбилиси. Согласно информации, с 18 апреля из российской в грузинскую столицу якобы запустят ежедневный прямой рейс авиакомпании Georgian Airways.
Вылет запланирован на 11:45. Время в пути составляет почти два с половиной часа. Обратный рейс вылетает из Тбилиси в 08:20 и прилетает в Москву в 10:45. Однако в столичном аэропорту появление прямого рейса в Тбилиси объяснили техническим сбоем.
"В расписании Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для его устранения", — приводит РБК слова представителя воздушной гавани.
К настоящему моменту рейс в Тбилиси от авиакомпании Georgian Airways пропал из онлайн-табло столичного аэропорта.
Авиаперелёты между РФ и Грузией были прекращены указом российского президента Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси радикалы и оппозиция устроили антироссийскую акцию протеста у парламента. В феврале этого года лидер грузинской правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна будет только приветствовать возобновление авиасообщения с Москвой, так как это в первую очередь важно для граждан республики.
ТАСС / Сергей Савостьянов