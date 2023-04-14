В табло Внуково появился рейс до Грузии, авиасообщение с которой было остановлено

В расписании на сайте аэропорта Внуково появился рейс из Москвы в Тбилиси. Согласно информации, с 18 апреля из российской в грузинскую столицу якобы запустят ежедневный прямой рейс авиакомпании Georgian Airways.

Вылет запланирован на 11:45. Время в пути составляет почти два с половиной часа. Обратный рейс вылетает из Тбилиси в 08:20 и прилетает в Москву в 10:45. Однако в столичном аэропорту появление прямого рейса в Тбилиси объяснили техническим сбоем.

"В расписании Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для его устранения", — приводит РБК слова представителя воздушной гавани.

К настоящему моменту рейс в Тбилиси от авиакомпании Georgian Airways пропал из онлайн-табло столичного аэропорта.