Путин разрешил российским авиакомпаниям снова летать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям снова совершать полёты в Грузию. Глава государства подписал указ, отменяющий документ от 2019 года о запрете на авиаперелёты в эту страну для российских перевозчиков.

Напомним, авиаперелёты между двумя странами были прекращены указом Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Грузии радикалы и оппозиция устроили антироссийскую акцию протеста у парламента. Ранее в Тбилиси уже заявляли, что будут только приветствовать возобновление авиасообщения с Москвой.