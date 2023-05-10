Путин разрешил российским авиакомпаниям снова летать в Грузию
Путин снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний
Президент РФ Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям снова совершать полёты в Грузию. Глава государства подписал указ, отменяющий документ от 2019 года о запрете на авиаперелёты в эту страну для российских перевозчиков.
"Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года", — говорится в документе.
Напомним, авиаперелёты между двумя странами были прекращены указом Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Грузии радикалы и оппозиция устроили антироссийскую акцию протеста у парламента. Ранее в Тбилиси уже заявляли, что будут только приветствовать возобновление авиасообщения с Москвой.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE