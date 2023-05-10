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10 мая, 09:54

Путин разрешил российским авиакомпаниям снова летать в Грузию

Путин снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний

Президент РФ Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям снова совершать полёты в Грузию. Глава государства подписал указ, отменяющий документ от 2019 года о запрете на авиаперелёты в эту страну для российских перевозчиков.

"Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года", — говорится в документе.

В Грузии заявили, что поддержат возобновление прямого авиасообщения с Россией

В Грузии заявили, что поддержат возобновление прямого авиасообщения с Россией

Напомним, авиаперелёты между двумя странами были прекращены указом Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Грузии радикалы и оппозиция устроили антироссийскую акцию протеста у парламента. Ранее в Тбилиси уже заявляли, что будут только приветствовать возобновление авиасообщения с Москвой.

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ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Александра Вишнякова
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