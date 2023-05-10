Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

С 15 мая 2023 года в России отменяется визовый режим для граждан Грузии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность", — говорится в документе.

Исключение составляют граждане, въезжающие в Россию на работу либо на срок более 90 дней для временного пребывания в стране, в том числе в целях получения образования.

Ещё одним указом глава государства отменил запрет на полёты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.