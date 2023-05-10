Путин отменил визовый режим для граждан Грузии
Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая
С 15 мая 2023 года в России отменяется визовый режим для граждан Грузии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
"Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность", — говорится в документе.
Исключение составляют граждане, въезжающие в Россию на работу либо на срок более 90 дней для временного пребывания в стране, в том числе в целях получения образования.
Ещё одним указом глава государства отменил запрет на полёты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.
Ранее сообщалось, что Грузия на месяц закроет проезды для легковушек на пограничном с Россией КПП. В этот период легковые авто будут проезжать через пути, предназначенные для грузовых машин.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE