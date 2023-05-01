В Грузии решили, что Запад мстит ей за отказ от санкций против России

Грузии не предоставили статус кандидата в члены Евросоюза из-за её отказа вводить санкции против России. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он назвал это политическим решением. По его мнению, общество отлично поняло причину произошедшего.

"Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает "второй фронт" в стране", — отметил Каладзе.

Он указал, что Грузии дали 12 рекомендаций для получения статуса кандидата, и страна их выполняет. Если его не предоставят, то это не окажется проблемой, отметил Каладзе.