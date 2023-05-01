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1 мая, 10:21

В Грузии решили, что Запад мстит ей за отказ от санкций против России

Мэр Тбилиси Каладзе: Грузии не дали статус кандидата в ЕС за отказ от санкций

Грузии не предоставили статус кандидата в члены Евросоюза из-за её отказа вводить санкции против России. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он назвал это политическим решением. По его мнению, общество отлично поняло причину произошедшего.

"Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает "второй фронт" в стране", — отметил Каладзе.

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Он указал, что Грузии дали 12 рекомендаций для получения статуса кандидата, и страна их выполняет. Если его не предоставят, то это не окажется проблемой, отметил Каладзе.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил о том, что Запад задумал втянуть Россию в конфликт с Грузией, дабы ослабить Москву на фоне противостояния с Украиной.

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Илья Суриков
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