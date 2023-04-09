В Грузии захотели переделать мемориал воинам Великой Отечественной
Президент Грузии Зурабишвили предложила переделать мемориал воинов ВОВ
Могила Неизвестного солдата, парк Ваке, Тбилиси, Грузия. Обложка © Shutterstock
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила переделать мемориал воинов Великой Отечественной войны (ВОВ) в Ваке-парке в Тбилиси в место памяти всех борцов за независимость республики. С такой инициативой она выступила на церемонии по случаю 34-й годовщины разгона митинга 9 апреля 1989 года за выход Грузии из состава СССР.
"Я хочу поделиться с вами неновой инициативой, которая ещё не осуществлена, но я не теряю надежды. Несколько лет я пишу мэру Тбилиси и другим, чтобы тот мемориал, который посвящён Второй мировой войне в парке Ваке, был переделан", — сказала Зурабишвили.
По её словам, мемориал следует переделать таким образом, чтобы вместе со Второй мировой войной он объединял все битвы Грузии и "всех людей, которые боролись за независимость страны".
Ваке-парк был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря на склоне Триалетского хребта и изначально назывался парком Победы. В 1970-х там появился мемориал воинам ВОВ, а также Вечный огонь и Могила неизвестного солдата. В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны со всей Грузии 9 мая.
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