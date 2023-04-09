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9 апреля, 11:37

В Грузии захотели переделать мемориал воинам Великой Отечественной

Президент Грузии Зурабишвили предложила переделать мемориал воинов ВОВ

<p>Могила Неизвестного солдата, парк Ваке, Тбилиси, Грузия. Обложка © Shutterstock</p>

Могила Неизвестного солдата, парк Ваке, Тбилиси, Грузия. Обложка © Shutterstock

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила переделать мемориал воинов Великой Отечественной войны (ВОВ) в Ваке-парке в Тбилиси в место памяти всех борцов за независимость республики. С такой инициативой она выступила на церемонии по случаю 34-й годовщины разгона митинга 9 апреля 1989 года за выход Грузии из состава СССР.

"Я хочу поделиться с вами неновой инициативой, которая ещё не осуществлена, но я не теряю надежды. Несколько лет я пишу мэру Тбилиси и другим, чтобы тот мемориал, который посвящён Второй мировой войне в парке Ваке, был переделан", — сказала Зурабишвили.

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По её словам, мемориал следует переделать таким образом, чтобы вместе со Второй мировой войной он объединял все битвы Грузии и "всех людей, которые боролись за независимость страны".

Ваке-парк был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря на склоне Триалетского хребта и изначально назывался парком Победы. В 1970-х там появился мемориал воинам ВОВ, а также Вечный огонь и Могила неизвестного солдата. В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны со всей Грузии 9 мая.

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Никита Никонов
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