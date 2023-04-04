Нарышкин раскрыл тройку, которая заставляет Грузию открыть второй фронт против России

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил США, ЕС и Великобританию в попытке заставить Грузию вступить в конфликт с Россией, открыв второй фронт. Об этом он рассказал журналистам во Дворце независимости в Минске, куда он приехал на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона убедить грузинское руководство в необходимости открытия так называемого второго фронта. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, и принуждают Грузию вступить в конфликт с Российской Федерацией", — объяснил он.