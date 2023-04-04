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4 апреля, 09:04

Нарышкин раскрыл тройку, которая заставляет Грузию открыть второй фронт против России

Глава СВР Нарышкин уличил Запад в попытках заставить Грузию вступить в конфликт с РФ

<p>Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Фото © Администрация президента Белоруссии</p>

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Фото © Администрация президента Белоруссии

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил США, ЕС и Великобританию в попытке заставить Грузию вступить в конфликт с Россией, открыв второй фронт. Об этом он рассказал журналистам во Дворце независимости в Минске, куда он приехал на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы видим настойчивые попытки Вашингтона, Брюсселя, Лондона убедить грузинское руководство в необходимости открытия так называемого второго фронта. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, и принуждают Грузию вступить в конфликт с Российской Федерацией", — объяснил он.

На давление на Тбилиси указывал ранее и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, с Украины приехали несколько десятков человек, которые питают иллюзии относительно вступления страны в конфликт. Однако глава кабмина подчеркнул, что правящая партия "Грузинская мечта" не допустит открытия в стране второго фронта против России.

Политолог оценил вероятность открытия в Грузии второго фронта

Политолог оценил вероятность открытия в Грузии второго фронта

Андрей Бражников
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