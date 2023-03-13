Политолог оценил вероятность открытия в Грузии второго фронта
Политолог Силаев не исключил открытия Грузией второго фронта при плохом течении дел на Украине
России стоит подготовиться к возможному открытию второго фронта Грузией при плохом течении дел на Украине, хотя такое развитие событий и не совсем реально. Об этом заявил в эфире радио "Комсомольская правда" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
"Мы совсем исключать этого не можем. <...> Мне кажется, что это сценарий, о котором думать надо и готовиться к нему надо. Я уверен, что к нему готовятся наши соответствующие ведомства. Но я пока не вижу, что он реалистичный и неустранимый", — сказал политолог.
При этом Силаев отметил, что армия Грузии гораздо меньше и слабее ВСУ, ведь она даже не в том состоянии, в каком была в 2008 году во время августовской войны. Эксперт допустил желание некоторых людей в Тбилиси открыть второй фронт по принципу "а вдруг чего-нибудь перепадёт", но это трудно представить в реальности. К тому же если такой сценарий сбудется, то Западу придётся отправлять оружие, инструкторов, разведданные и прочее.
Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах, который копирует аналогичный документ, действующий в США. Но депутаты приняли проект в первом чтении, что вызвало новую волну недовольства: митингующие попытались прорваться в Парламент Грузии, но их разогнал спецназ. Вашингтон пригрозил Тбилиси санкциями в случае принятия законопроекта об иноагентах. Грузинские депутаты в итоге отклонили документ.
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