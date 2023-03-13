Политолог оценил вероятность открытия в Грузии второго фронта

России стоит подготовиться к возможному открытию второго фронта Грузией при плохом течении дел на Украине, хотя такое развитие событий и не совсем реально. Об этом заявил в эфире радио "Комсомольская правда" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

"Мы совсем исключать этого не можем. <...> Мне кажется, что это сценарий, о котором думать надо и готовиться к нему надо. Я уверен, что к нему готовятся наши соответствующие ведомства. Но я пока не вижу, что он реалистичный и неустранимый", — сказал политолог.