Власти Грузии надеются получить статус кандидата в члены ЕС до конца года

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны делают всё для того, чтобы получить статус кандидата в члены Евросоюза. Политик также отметил, что Тбилиси этого заслуживает.

"Наша страна заслуживает статуса кандидата. Если кто-то саботирует и хочет саботировать, так это эти деструктивные, анархистские силы", — сказал Гарибашвили в интервью телекомпании "Имеди".

Как указал премьер, руководство Грузии делает максимум и уже сильно продвинулось в этом направлении. Он выразил надежду, что Тбилиси получит статус кандидата в члены Евросоюза до конца этого года. При этом премьер заметил, что, согласно последнему отчёту ЕС, страна намного впереди Украины и Молдавии, однако летом прошлого года, по его словам, было принято политическое решение.

"Мы никому не завидуем, но мы рассчитываем, что раз мы всё делаем, то к концу года должны получить статус, если речь идёт о заслуженном его получении", — подчеркнул Гарибашвили.

Напомним, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в июне прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Также там было заявлено о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС, но после выполнения Тбилиси ряда условий.