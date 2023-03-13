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12 марта, 22:41

Власти Грузии надеются получить статус кандидата в члены ЕС до конца года

Премьер Гарибашвили заявил, что Грузия заслуживает получить статус кандидата в члены ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны делают всё для того, чтобы получить статус кандидата в члены Евросоюза. Политик также отметил, что Тбилиси этого заслуживает.

"Наша страна заслуживает статуса кандидата. Если кто-то саботирует и хочет саботировать, так это эти деструктивные, анархистские силы", — сказал Гарибашвили в интервью телекомпании "Имеди".

Как указал премьер, руководство Грузии делает максимум и уже сильно продвинулось в этом направлении. Он выразил надежду, что Тбилиси получит статус кандидата в члены Евросоюза до конца этого года. При этом премьер заметил, что, согласно последнему отчёту ЕС, страна намного впереди Украины и Молдавии, однако летом прошлого года, по его словам, было принято политическое решение.

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"Мы никому не завидуем, но мы рассчитываем, что раз мы всё делаем, то к концу года должны получить статус, если речь идёт о заслуженном его получении", — подчеркнул Гарибашвили.

Напомним, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в июне прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Также там было заявлено о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС, но после выполнения Тбилиси ряда условий.

Ранее премьер-министр Грузии заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" не допустит открытия в стране второго фронта против России. Эти слова Гарибашвили адресовал группе прибывших с Украины.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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