Запад задумал, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради Украины
Американский офицер Риттер: США хотят втянуть Россию в новый конфликт с Грузией
Запад задумал втянуть Россию в конфликт с Грузией, дабы ослабить Москву на фоне противостояния с Украиной. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на "Ютубе". По его словам, Киев проигрывает этот конфликт, поэтому Америка хочет, чтобы грузины, напав на Абхазию, пожертвовали своей страной ради помощи украинцам.
"На Западе желают, чтобы грузины открыли второй фронт на юге России", — заявил Скотт Риттер.
Ранее тот же американский экс-разведчик назвал президента Украины Владимира Зеленского опасным для всего мира. По его словам, заявления украинского лидера о планах захватить Крым говорят о том, что политик "выжил из ума". В другом своём прогнозе Риттер заявил, что Зеленский будет убит гражданами своей страны, которые восстанут против него. А ранее американский военный призвал иностранных наёмников уезжать с Украины. Он заявил, что наёмники воюют в интересах ВСУ "за иллюзию". По мнению экс-разведчика, есть вероятность, что конфликт завершится в конце лета – начале осени.
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