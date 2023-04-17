Запад задумал, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради Украины

Запад задумал втянуть Россию в конфликт с Грузией, дабы ослабить Москву на фоне противостояния с Украиной. Такое мнение высказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на "Ютубе". По его словам, Киев проигрывает этот конфликт, поэтому Америка хочет, чтобы грузины, напав на Абхазию, пожертвовали своей страной ради помощи украинцам.