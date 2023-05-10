МИД отменил рекомендацию россиянам отказаться от поездок в Грузию

МИД России отменяет утверждённые в 2019 году рекомендации о необходимости воздержаться от поездок в Грузию, чтобы "облегчить условия общения и контактов" между народами, несмотря на ослабление дипломатических связей между странами. Об этом сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Принятые президентом РФ решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами РФ и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", — объяснила Захарова.

Ведомство всё же просит россиян "учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность" во время поездок в Грузию. По словам Захаровой, Минтранс также даст свои уточнения по объявленным послаблениям, в частности о возобновлении полётов.