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10 мая, 12:41

В Грузии захотели дать "ответ" Москве и ввести визы для россиян

Президент Грузии Зурабишвили призвала рассмотреть введение виз для россиян

На фоне решения президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии в Тбилиси начались разговоры об "ответной мере". Так, президент страны Саломе Зурабишвили призвала правительство созвать заседание Совета национальной безопасности для обсуждения введения трёхмесячных виз для россиян.

"Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трёхмесячных виз", — отметила Зурабишвили.

Она также считает, что отмена визового режима для грузин со стороны России вызовет напряжение между грузинскими партиями.

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Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, который действовал с 2000 года, а также снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний, который был введён в 2019 году. В Тбилиси же эти меры назвали "очередной провокацией": президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "неприемлемой" отмену виз для граждан её страны.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Александра Вишнякова
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