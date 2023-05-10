В Грузии захотели дать "ответ" Москве и ввести визы для россиян
Президент Грузии Зурабишвили призвала рассмотреть введение виз для россиян
На фоне решения президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии в Тбилиси начались разговоры об "ответной мере". Так, президент страны Саломе Зурабишвили призвала правительство созвать заседание Совета национальной безопасности для обсуждения введения трёхмесячных виз для россиян.
"Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трёхмесячных виз", — отметила Зурабишвили.
Она также считает, что отмена визового режима для грузин со стороны России вызовет напряжение между грузинскими партиями.
Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, который действовал с 2000 года, а также снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний, который был введён в 2019 году. В Тбилиси же эти меры назвали "очередной провокацией": президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "неприемлемой" отмену виз для граждан её страны.
ТАСС / Михаил Джапаридзе