В Грузии захотели дать "ответ" Москве и ввести визы для россиян

На фоне решения президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии в Тбилиси начались разговоры об "ответной мере". Так, президент страны Саломе Зурабишвили призвала правительство созвать заседание Совета национальной безопасности для обсуждения введения трёхмесячных виз для россиян.

"Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трёхмесячных виз", — отметила Зурабишвили.