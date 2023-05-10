Грузия разрешит полёты российских самолётов, которые не находятся под санкциями

В случае возобновления прямого авиасообщения с РФ Грузия не будет принимать самолёты, находящиеся под санкциями. Об этом заявила замминистра экономики и устойчивого развития закавказского государства Мариам Квривишвили. Она отметила, что конкретных шагов в этом направлении пока не было.

"Пока никакого разрешения со стороны Грузии не выдано, так как на данном этапе у нас нет обращения ни со стороны авиакомпаний, ни со стороны [властей России]... Это решение никак не повлияет на наш чёткий выбор быть членами европейской семьи, поскольку Грузия не будет принимать санкционные авиакомпании и суда", — сказала Квривишвили.