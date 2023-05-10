Грузия разрешит полёты российских самолётов, которые не находятся под санкциями
Минэкономики Грузии разрешит полёты не попавших под санкции авиакомпаний РФ
В случае возобновления прямого авиасообщения с РФ Грузия не будет принимать самолёты, находящиеся под санкциями. Об этом заявила замминистра экономики и устойчивого развития закавказского государства Мариам Квривишвили. Она отметила, что конкретных шагов в этом направлении пока не было.
"Пока никакого разрешения со стороны Грузии не выдано, так как на данном этапе у нас нет обращения ни со стороны авиакомпаний, ни со стороны [властей России]... Это решение никак не повлияет на наш чёткий выбор быть членами европейской семьи, поскольку Грузия не будет принимать санкционные авиакомпании и суда", — сказала Квривишвили.
Чиновник добавила, что на данный момент в России находятся почти миллион грузин и снятие запрета на прямое сообщение между странами поможет им держать связь с родиной и близкими.
Сегодня президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. В свою очередь, в МИДе отменили рекомендацию отказаться от поездок в закавказское государство, а президент республики Саломе Зурабишвили назвала решение Путина "очередной российской провокацией".
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