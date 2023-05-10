В Госдуме связали отмену визового режима с отказом Грузии открыть второй фронт против России

Решение об отмене визового режима с Грузией и запуске прямых рейсов идёт на пользу Тбилиси и является следствием отказа руководства страны от участия в войне против России. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов.

"Этого хотели тысячи грузин, ведь это способствует расширению туристических контактов и молодёжных обменов, упрощению торговых процедур, разблокировке ряда инвестиционных проектов, реализация которых соединит Россию и Грузию в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг" и укрепит сети евразийских инфраструктурных коридоров", — подчеркнул парламентарий.

Гаврилов уверен, что принятые Москвой решения идут на пользу Грузии и являются следствием сдержанной позиции и отказа руководства республики от участия в войне против РФ. До сих пор многие граждане Грузии обеспечивают свои семьи доходами от работы в России, отметил депутат.

Собеседник Лайфа признался, что сам пока не планирует посещать соседнюю страну, но ждёт грузинских коллег по Ассамблее православия в Москве.