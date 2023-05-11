Премьер Грузии оценил плюсы от отмены визового режима с Россией
Премьер Грузии Гарибашвили приветствовал отмену Россией визового режима
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото © ТАСС / EPA / Szilard Koszticsak
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал положительным решение Москвы отменить визовый режим и запрет на выполнение прямых рейсов.
"Это, конечно, с гуманитарной точки зрения является положительным решением, которое можно приветствовать. Все решения, которые облегчат и упростят нашим гражданам жизнь, передвижение, бизнес, конечно, являются положительными, их можно приветствовать", — сказал Гарибашвили журналистам.
Он добавил, что страна сможет принять рейсы авиакомпаний и самолётов из РФ, которые не подпали под санкции ЕС. А вот подсанкционные лайнеры Грузия не пустит в своё воздушное пространство.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на полёты российских авиакомпаний в закавказское государство. Президент Грузии Саломе Зурабишвили углядела в этом решении "очередную провокацию", однако в парламенте страны призвали не обострять отношения с Москвой. Евросоюз же потребовал от Грузии не пускать российские самолёты, если она хочет приблизиться к членству в ЕС. При этом рейсы могут запустить уже на следующей неделе.