Премьер Грузии оценил плюсы от отмены визового режима с Россией

"Это, конечно, с гуманитарной точки зрения является положительным решением, которое можно приветствовать. Все решения, которые облегчат и упростят нашим гражданам жизнь, передвижение, бизнес, конечно, являются положительными, их можно приветствовать", — сказал Гарибашвили журналистам.