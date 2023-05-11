В Госдуме раскрыли автора схемы ЕС с шантажом Грузии для отдаления от России
Депутат Шхагошев увидел руку США в шантаже Грузии членством в ЕС
Евросоюз решил шантажом заставить Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям и не идти навстречу Москве, отменившей ограничения на полёты в Грузию. Эту идею ЕС подкинули США, заявил RT член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Это прямой шантаж со стороны ЕС. Безусловно, это мешает развитию экономики Грузии. Давление Вашингтона уже не действует на некоторые страны, поэтому он включил в этот процесс ЕС. Они используют желание Грузии войти в ЕС", — пояснил он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на полёты российских авиакомпаний в закавказское государство. Президент Грузии Саломе Зурабишвили углядела в этом решении "очередную провокацию", однако в парламенте страны призвали не обострять отношения с Москвой. Евросоюз же потребовал от Грузии не пускать российские самолёты, если она хочет приблизиться к членству в ЕС.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE