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11 мая, 13:21

В Госдуме раскрыли автора схемы ЕС с шантажом Грузии для отдаления от России

Депутат Шхагошев увидел руку США в шантаже Грузии членством в ЕС

Евросоюз решил шантажом заставить Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям и не идти навстречу Москве, отменившей ограничения на полёты в Грузию. Эту идею ЕС подкинули США, заявил RT член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Это прямой шантаж со стороны ЕС. Безусловно, это мешает развитию экономики Грузии. Давление Вашингтона уже не действует на некоторые страны, поэтому он включил в этот процесс ЕС. Они используют желание Грузии войти в ЕС", — пояснил он.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на полёты российских авиакомпаний в закавказское государство. Президент Грузии Саломе Зурабишвили углядела в этом решении "очередную провокацию", однако в парламенте страны призвали не обострять отношения с Москвой. Евросоюз же потребовал от Грузии не пускать российские самолёты, если она хочет приблизиться к членству в ЕС.

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ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Татьяна Миссуми
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