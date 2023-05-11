В Госдуме раскрыли автора схемы ЕС с шантажом Грузии для отдаления от России

Евросоюз решил шантажом заставить Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям и не идти навстречу Москве, отменившей ограничения на полёты в Грузию. Эту идею ЕС подкинули США, заявил RT член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Это прямой шантаж со стороны ЕС. Безусловно, это мешает развитию экономики Грузии. Давление Вашингтона уже не действует на некоторые страны, поэтому он включил в этот процесс ЕС. Они используют желание Грузии войти в ЕС", — пояснил он.