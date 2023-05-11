ЕС шантажом пытается заставить Грузию не пускать российские самолёты

ЕС прибегнул к шантажу, чтобы заставить Грузию поддержать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолёты на свою территорию. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя решение Москвы возобновить авиасообщение с Грузией.

"ЕС запретил полёты своим авиакомпаниям в Россию и над её территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям", — сказал Стано.

Также он призвал Тбилиси не пускать российские "небезопасные" самолёты, которые не могут пройти лицензионное обслуживание из-за санкций ЕС и США. При этом Стано никак не прокомментировал отмену визового режима между РФ и Грузией.