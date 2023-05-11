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11 мая, 11:15

ЕС шантажом пытается заставить Грузию не пускать российские самолёты

Представитель ЕС Стано: Евросоюз призывает Грузию не пускать российские самолёты

ЕС прибегнул к шантажу, чтобы заставить Грузию поддержать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолёты на свою территорию. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя решение Москвы возобновить авиасообщение с Грузией.

"ЕС запретил полёты своим авиакомпаниям в Россию и над её территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям", — сказал Стано.

Также он призвал Тбилиси не пускать российские "небезопасные" самолёты, которые не могут пройти лицензионное обслуживание из-за санкций ЕС и США. При этом Стано никак не прокомментировал отмену визового режима между РФ и Грузией.

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Представитель ЕС не смог внятно ответить и на вопрос китайского журналиста, спросившего, какое право Евросоюз имеет предъявлять претензии незападным странам, включая КНР и Саудовскую Аравию, которые продолжают осуществлять полёты в Россию.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на полёты российских авиакомпаний в закавказское государство. Президент Грузии Саломе Зурабишвили углядела в этом решении "очередную провокацию" и предложила ввести визы для граждан РФ, однако в парламенте страны призвали не обострять отношения с Москвой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Путина носит гуманитарный характер.

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Shutterstock

Никита Никонов
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