Стало известно, когда могут запустить прямые рейсы в Грузию
РИА "Новости": Авиарейсы в Грузию могут стартовать уже на следующей неделе
Российские авиакомпании могут запустить регулярные прямые рейсы в Грузию уже на следующей неделе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиационных кругах.
"Старт полётов из России в Грузию планируется на следующей неделе", — сказал он.
Напомним, вчера, 10 мая, президент РФ Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на полёты российских авиакомпаний в закавказское государство. Президент республики Саломе Зурабишвили назвала это "очередной российской провокацией" и предложила ввести визы для россиян, однако в грузинском парламенте призвали не обострять отношения с Москвой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Путина носит гуманитарный характер.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE