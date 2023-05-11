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11 мая, 10:37

Стало известно, когда могут запустить прямые рейсы в Грузию

РИА "Новости": Авиарейсы в Грузию могут стартовать уже на следующей неделе

Российские авиакомпании могут запустить регулярные прямые рейсы в Грузию уже на следующей неделе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиационных кругах.

"Старт полётов из России в Грузию планируется на следующей неделе", сказал он.

Спрос на авиабилеты из России в Грузию резко взлетел после указа Путина

Спрос на авиабилеты из России в Грузию резко взлетел после указа Путина

Напомним, вчера, 10 мая, президент РФ Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и снял запрет на полёты российских авиакомпаний в закавказское государство. Президент республики Саломе Зурабишвили назвала это "очередной российской провокацией" и предложила ввести визы для россиян, однако в грузинском парламенте призвали не обострять отношения с Москвой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Путина носит гуманитарный характер.

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ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Матвей Константинов
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