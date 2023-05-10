Спрос на авиабилеты из России в Грузию резко взлетел после указа Путина

Спрос на поездки в Грузию среди россиян вырос в три раза после решения президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим и запрет на полёты в эту страну. Об этом Лайфу рассказали в сервисе OneTwoTrip.

Сейчас улететь из Москвы в Тбилиси можно за 14 000 рублей на человека, а номер в трёхзвёздочной грузинской гостинице обойдётся от 1400 рублей в сутки. Стоимость перелёта в курортный город Батуми начинается от 25 000 рублей, а ночь в отеле — от 3200 рублей.