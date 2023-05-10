Спрос на авиабилеты из России в Грузию резко взлетел после указа Путина
OneTwoTrip: В России спрос на полёты в Грузию вырос втрое после решения Путина
Спрос на поездки в Грузию среди россиян вырос в три раза после решения президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим и запрет на полёты в эту страну. Об этом Лайфу рассказали в сервисе OneTwoTrip.
Сейчас улететь из Москвы в Тбилиси можно за 14 000 рублей на человека, а номер в трёхзвёздочной грузинской гостинице обойдётся от 1400 рублей в сутки. Стоимость перелёта в курортный город Батуми начинается от 25 000 рублей, а ночь в отеле — от 3200 рублей.
После объявления о снятии временного запрета на осуществление прямых рейсов в Грузию для российских перевозчиков и готовности авиакомпаний возобновить полёты спрос на поиски авиабилетов в города республики вырос примерно в три раза, а отелей — в полтора. На данный момент эксперты начали фиксировать тенденцию к спаду ажиотажа.
Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Однако президент республики Саломе Зурабишвили назвала этот шаг "очередной российской провокацией" и предложила ввести визы для россиян. В грузинском же парламенте призвали не обострять отношения с Россией.
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