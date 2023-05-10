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10 мая, 16:59

Спрос на авиабилеты из России в Грузию резко взлетел после указа Путина

OneTwoTrip: В России спрос на полёты в Грузию вырос втрое после решения Путина

Спрос на поездки в Грузию среди россиян вырос в три раза после решения президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим и запрет на полёты в эту страну. Об этом Лайфу рассказали в сервисе OneTwoTrip.

Сейчас улететь из Москвы в Тбилиси можно за 14 000 рублей на человека, а номер в трёхзвёздочной грузинской гостинице обойдётся от 1400 рублей в сутки. Стоимость перелёта в курортный город Батуми начинается от 25 000 рублей, а ночь в отеле — от 3200 рублей.

После объявления о снятии временного запрета на осуществление прямых рейсов в Грузию для российских перевозчиков и готовности авиакомпаний возобновить полёты спрос на поиски авиабилетов в города республики вырос примерно в три раза, а отелей — в полтора. На данный момент эксперты начали фиксировать тенденцию к спаду ажиотажа.

Грузия разрешит полёты российских самолётов, которые не находятся под санкциями

Грузия разрешит полёты российских самолётов, которые не находятся под санкциями

Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Однако президент республики Саломе Зурабишвили назвала этот шаг "очередной российской провокацией" и предложила ввести визы для россиян. В грузинском же парламенте призвали не обострять отношения с Россией.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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