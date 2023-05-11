Песков указал на гуманитарный характер решений Путина по Грузии

Отмена визового режима для граждан Грузии является прежде всего решением гуманитарного характера. Такое мнение озвучил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Там разная была реакция вчера из Тбилиси — была негативная, была сдержанная. Но в данном случае, конечно, речь идёт о решении гуманитарного характера", — пояснил представитель Кремля.