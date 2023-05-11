Политолог высказался о прорыве в отношениях с Грузией после дружеского жеста России

В Тбилиси звучат разные мнения по поводу возобновления авиасообщения России с Грузией. Политолог Андрей Арешев в эфире радио Sputnik прокомментировал противоречивую реакцию грузинских властей. По его мнению, вопросы выстраивания двусторонних отношений по-прежнему остаются для соседней республики дискуссионными.

"По данным вопросам в Грузии и дальше будут высказываться противоположные мнения. Что касается госпожи президента [Саломе Зурабишвили], то она давно известна своими русофобскими заявлениями по любому поводу. Однако по действующей конституции она не обладает в республике реальной властью", — отметил политолог.

Те, кто и раньше был заинтересован в конфронтации с Москвой, продолжат свою деструктивную деятельность, уверен Арешев. В этом свете не исключены новые провокации, подобные мартовским беспорядкам у здания парламента, хотя полиция и власти страны успешно нивелируют радикальные настроения меньшей части населения Грузии.

Политолог считает, что развитие торгово-экономических связей с Россией важно для Грузии и это может поспособствовать частичному восстановлению политического диалога с Москвой в обозримом будущем.