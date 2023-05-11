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11 мая, 12:00

Политолог высказался о прорыве в отношениях с Грузией после дружеского жеста России

Эксперт Арешев: Большая часть населения Грузии воздержится от провокаций

В Тбилиси звучат разные мнения по поводу возобновления авиасообщения России с Грузией. Политолог Андрей Арешев в эфире радио Sputnik прокомментировал противоречивую реакцию грузинских властей. По его мнению, вопросы выстраивания двусторонних отношений по-прежнему остаются для соседней республики дискуссионными.

"По данным вопросам в Грузии и дальше будут высказываться противоположные мнения. Что касается госпожи президента [Саломе Зурабишвили], то она давно известна своими русофобскими заявлениями по любому поводу. Однако по действующей конституции она не обладает в республике реальной властью", — отметил политолог.

Те, кто и раньше был заинтересован в конфронтации с Москвой, продолжат свою деструктивную деятельность, уверен Арешев. В этом свете не исключены новые провокации, подобные мартовским беспорядкам у здания парламента, хотя полиция и власти страны успешно нивелируют радикальные настроения меньшей части населения Грузии.

Политолог считает, что развитие торгово-экономических связей с Россией важно для Грузии и это может поспособствовать частичному восстановлению политического диалога с Москвой в обозримом будущем.

"Экономика и политика всё-таки влияют друг на друга. Думаю, большинство понимает необходимость, безальтернативность и выгоду для Грузии тех шагов, которые были предприняты российской стороной. То есть перспективы благоприятные, но всякое возможно", — подытожил Арешев.

Песков указал на гуманитарный характер решений Путина по Грузии

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10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для грузин, а также снял введённый в 2019 году запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Однако глава республики Саломе Зурабишвили назвала этот шаг "очередной российской провокацией" и предложила ввести визы для россиян. В грузинском же парламенте призвали не обострять отношения с Россией.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Ирина Фальке
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