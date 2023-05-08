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8 мая, 12:02

В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной

Депутат Талаквадзе: Заявления Арахамии вредят украинско-грузинской дружбе

<p>Глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/David_Arakhamia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">David_Arakhamia</a></p>

Глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Обложка © Telegram / David_Arakhamia

Вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе обвинил председателя украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в провокационных высказываниях, которые портят отношения между Тбилиси и Киевом.

Ранее Арахамия в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари архи" выразил надежду на то, что в Грузии после парламентских выборов сменится власть, а граждане страны больше не будут терпеть "такое правительство". В свою очередь Талаквадзе напомнил, что грузинская сторона всегда поддерживала Киев, на что, по всей видимости, украинский депутат, внимания обращать не стал.

"Когда Грузия стоит рядом с Украиной, украинский политик находит время сделать заявления о внутренних политических процессах. Такие заявления, которые наносят вред дружбе с Украиной", — подчеркнул вице-спикер Парламента Грузии в разговоре с журналистами.

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Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил о том, что Запад задумал втянуть Россию в конфликт с Грузией, дабы ослабить Москву на фоне противостояния с Украиной.

Наталья Исакова
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