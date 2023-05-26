Регион

Уведомления отключены

26 мая, 07:48

Медведев: Европа сошла с ума, а США пытаются изничтожить Россию

Европа сошла с ума и постоянно накаляет обстановку своими решениями. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время беседы с журналистами во Вьетнаме.

"Европа сошла с ума... Что касается Европы, то для меня это удивительная история. Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку", — указал Медведев.

Он также отметил, что США действуют исходя из своих прагматических интересов, зарабатывают деньги, но не воюют сами. По мнению политика, Штаты пытаются изничтожить "многовекового врага" — Россию.

Медведев предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия

Медведев предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия

Ранее Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия даром потратила время, пытаясь договориться с Западом по вопросам гарантий безопасности, поскольку оппоненты не были готовы к диалогу.

Обложка ©

kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров