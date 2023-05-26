Медведев: Европа сошла с ума, а США пытаются изничтожить Россию

Европа сошла с ума и постоянно накаляет обстановку своими решениями. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время беседы с журналистами во Вьетнаме.

"Европа сошла с ума... Что касается Европы, то для меня это удивительная история. Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку", — указал Медведев.

Он также отметил, что США действуют исходя из своих прагматических интересов, зарабатывают деньги, но не воюют сами. По мнению политика, Штаты пытаются изничтожить "многовекового врага" — Россию.