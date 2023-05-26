Медведев: Европа сошла с ума, а США пытаются изничтожить Россию
Европа сошла с ума и постоянно накаляет обстановку своими решениями. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время беседы с журналистами во Вьетнаме.
"Европа сошла с ума... Что касается Европы, то для меня это удивительная история. Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку", — указал Медведев.
Он также отметил, что США действуют исходя из своих прагматических интересов, зарабатывают деньги, но не воюют сами. По мнению политика, Штаты пытаются изничтожить "многовекового врага" — Россию.
Ранее Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия даром потратила время, пытаясь договориться с Западом по вопросам гарантий безопасности, поскольку оппоненты не были готовы к диалогу.