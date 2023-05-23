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23 мая, 14:21

Медведев заявил, что переговоры с Западом — это даром потраченное время

Россия даром потратила время, пытаясь договориться с Западом по вопросам гарантий безопасности, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Это даром потраченное время. Усилия, потраченные впустую. Они (западные страны. — Прим. Лайфа) оказались не готовы к диалогу", — отметил он в интервью RT.

Медведев подчеркнул, что Запад не хочет мира, а хочет войны, не хочет сотрудничества, а хочет конфронтации и всячески пытается ущемить нашу страну.

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Медведев рассказал, какой повод для санкций нашёл Запад

А ранее зампред Совбеза уже заявлял, что новый миропорядок, основанный на уважении, не нравится Западу, но эти страны уже не могут, как раньше, диктовать свою волю всем государствам.

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Vk / Дмитрий Медведев

Александра Вишнякова
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