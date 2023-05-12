Медведев рассказал, какой повод для санкций нашёл Запад

Страны Запада рассматривают свободный выбор жителей Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей как повод вводить новые антироссийские санкции. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, вышеперечисленные регионы отделились от "одиозного националистического государства" и являются исконно русскими землями, а их жители страдали от многолетнего геноцида со стороны киевского режима.

"Их свободное волеизъявление и наша поддержка соотечественников для Запада — лишь повод вводить новые санкции в отношении нашей страны, вооружать украинский режим до зубов, устраивать экономический коллапс, по сути, по всей Европе, да и в мире, и кричать на всех углах об агрессии Москвы", — подчеркнул Медведев.