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12 мая, 13:09

Медведев заявил, что мир подошёл к третьей мировой войне

Мир уже подошёл к третьей мировой войне, но победителей в ней не будет. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Он считает очевидным, что против России развязана "полномасштабная гибридная война". США и страны Европы накачивают Украину оружием всех видов, "поощряют террор в пограничных областях России, совершают диверсии и политические убийства", отметил Медведев.

По его мнению, противники России "фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе, в которой победителей, как известно, по определению быть не может".

"Наглотается собачьего яда": Медведев предрёк Зеленскому судьбу Гитлера

"Наглотается собачьего яда": Медведев предрёк Зеленскому судьбу Гитлера

Напомним, ранее Медведев отреагировал на атаку вражеских БПЛА на Кремль. Произошедшее он назвал терактом и отметил, что никаких вариантов, кроме физического устранения украинского президента Владимира Зеленского, у Москвы не осталось.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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