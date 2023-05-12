Медведев заявил, что мир подошёл к третьей мировой войне
Мир уже подошёл к третьей мировой войне, но победителей в ней не будет. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
Он считает очевидным, что против России развязана "полномасштабная гибридная война". США и страны Европы накачивают Украину оружием всех видов, "поощряют террор в пограничных областях России, совершают диверсии и политические убийства", отметил Медведев.
По его мнению, противники России "фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе, в которой победителей, как известно, по определению быть не может".
Напомним, ранее Медведев отреагировал на атаку вражеских БПЛА на Кремль. Произошедшее он назвал терактом и отметил, что никаких вариантов, кроме физического устранения украинского президента Владимира Зеленского, у Москвы не осталось.