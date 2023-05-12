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Регион
Опубликовано 12 мая 2023, 10:31
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Медведев предрёк Зеленскому судьбу Гитлера

Медведев: У Зеленского есть шанс окочуриться, совершив трусливое самоубийство

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, пожелавшего смерти всем, кто находится в Кремле, причём, по его словам, "не от своих рук". Российский политик в ответ написал, что о том, "кто как умрёт", нам неведомо — ведь пути Господни неисповедимы. Но вот у Зеленского, по словам Медведева, есть все шансы воплотить в жизнь озвученный им же сценарий.

"У наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда", — написал политик в своём телеграм-канале в пятницу.

Дмитрий Медведев пожелал "противно-сырой" Британии утонуть в морской пучине
Дмитрий Медведев пожелал "противно-сырой" Британии утонуть в морской пучине

Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на атаку вражеских БПЛА на Кремль. Произошедшее политик назвал терактом и отметил, что никаких вариантов, кроме физического устранения украинского президента Владимира Зеленского, у российской стороны не осталось.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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