Медведев предрёк Зеленскому судьбу Гитлера
Медведев: У Зеленского есть шанс окочуриться, совершив трусливое самоубийство
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, пожелавшего смерти всем, кто находится в Кремле, причём, по его словам, "не от своих рук". Российский политик в ответ написал, что о том, "кто как умрёт", нам неведомо — ведь пути Господни неисповедимы. Но вот у Зеленского, по словам Медведева, есть все шансы воплотить в жизнь озвученный им же сценарий.
"У наркомана в Киеве как раз есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда", — написал политик в своём телеграм-канале в пятницу.
Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на атаку вражеских БПЛА на Кремль. Произошедшее политик назвал терактом и отметил, что никаких вариантов, кроме физического устранения украинского президента Владимира Зеленского, у российской стороны не осталось.