Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, пожелавшего смерти всем, кто находится в Кремле, причём, по его словам, "не от своих рук". Российский политик в ответ написал, что о том, "кто как умрёт", нам неведомо — ведь пути Господни неисповедимы. Но вот у Зеленского, по словам Медведева, есть все шансы воплотить в жизнь озвученный им же сценарий.