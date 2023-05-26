Медведев предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия
Медведев: Если Киеву дадут ядерное оружие, надо будет наносить превентивный удар
Если западные страны всё-таки передадут Киеву ядерное оружие, Москве нужно будет наносить превентивный удар. Об этом во время визита во Вьетнам сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик, говоря о США и Европе, не исключил, что в нынешней ситуации "и самолёты киевскому режиму вполне дадут". Более того, "может, и ядерное оружие дадут", добавил Медведев в ходе общения с журналистами.
"Но тогда это будет означать, что будет прилёт к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдёт до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", — уточнил замглавы Совбеза России.
Как указал Медведев, англосаксы до конца всего не осознают и полагают, что до этого не дойдёт. Дойдёт при определённых условиях, подчеркнул политик.
Ранее Дмитрий Медведев спрогнозировал три пути исчезновения Украины. По одной из его версий, территории Незалежной после завершения специальной военной операции (СВО) разделят Россия и страны Евросоюза.
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL