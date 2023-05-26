Медведев предупредил о последствиях передачи Киеву ядерного оружия

Если западные страны всё-таки передадут Киеву ядерное оружие, Москве нужно будет наносить превентивный удар. Об этом во время визита во Вьетнам сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик, говоря о США и Европе, не исключил, что в нынешней ситуации "и самолёты киевскому режиму вполне дадут". Более того, "может, и ядерное оружие дадут", добавил Медведев в ходе общения с журналистами.

"Но тогда это будет означать, что будет прилёт к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдёт до [поставок Украине] ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар", — уточнил замглавы Совбеза России.

Как указал Медведев, англосаксы до конца всего не осознают и полагают, что до этого не дойдёт. Дойдёт при определённых условиях, подчеркнул политик.