Медведев допустил, что конфликт на Украине продлится на десятилетия

Если не уничтожить "нацистскую" природу власти киевского режима, то конфликт на Украине может продлиться десятилетия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Этот конфликт очень надолго. Это всё на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни", — заявил он в беседе с журналистами в ходе визита во Вьетнам.

По мнению Медведева, при нынешнем киевском режиме возможно перемирие лишь на пару лет, после чего конфликт может вновь начаться. Чтобы не допустить долгосрочных столкновений, необходимо "уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве", заявил политик.