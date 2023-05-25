Медведев спрогнозировал три пути распада Украины
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев спрогнозировал три пути исчезновения Украины. По одной из его версий, территории Незалежной после завершения специальной военной операции (СВО) разделят Россия и страны Евросоюза.
"Формируется Правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран. Конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов, которые окажутся рассредоточены на территории государств ЕС, получивших западноукраинские земли", — написал Медведев в своём телеграм-канале.
По его мнению, риск возобновления конфликта или его перерастания в мировую войну в таком случае считается умеренным. Другой вариант развития событий, по его словам, — западные области Украины переходят под контроль нескольких стран ЕС с "аншлюсом" этих земель государствами-реципиентами. В таком случае сохранится и некая "ничейная" украинская территория, которая, как отметил Медведев, будет "втиснута" между РФ и землями, перешедшими под суверенитет ряда европейских государств.
"Оставшаяся бесхозяйная территория объявляет о своём преемстве от прежней Украины, о своей международной правосубъектности и о намерении возврата утраченных земель всеми способами. Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России", — добавил Медведев.
Он также отметил, что такая "новая" Украина в этой ситуации сообщит о желании вступить в ЕС и НАТО, что и произойдёт в среднесрочной перспективе. При этом вооружённый конфликт через короткое время возобновится и станет перманентным, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную войну.
Ещё один вариант — когда западные земли Украины присоединяются к нескольким странам Евросоюза. Народ центральных и ряда иных "бесхозяйных областей" Незалежной в рамках Устава Организации Объединённых Наций в скором времени заявляет о самоопределении путём вступления в РФ. При этом такая просьба, как считает Медведев, будет удовлетворена, и конфликт завершится с гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе. Зампред Совбеза подчеркнул, что именно такой расклад необходим России.
Ранее Медведев заявил, что переговоры с западными странами — это даром потраченное время. Он подчеркнул, что эти государства не хотят мира, а желают конфронтации и всячески пытаются ущемить РФ.
Kremlin.ru