Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев спрогнозировал три пути исчезновения Украины. По одной из его версий, территории Незалежной после завершения специальной военной операции (СВО) разделят Россия и страны Евросоюза.

"Формируется Правительство Украины в изгнании в одной из европейских стран. Конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе, но с сохранением террористической активности украинских нацистов, которые окажутся рассредоточены на территории государств ЕС, получивших западноукраинские земли", — написал Медведев в своём телеграм-канале.

По его мнению, риск возобновления конфликта или его перерастания в мировую войну в таком случае считается умеренным. Другой вариант развития событий, по его словам, — западные области Украины переходят под контроль нескольких стран ЕС с "аншлюсом" этих земель государствами-реципиентами. В таком случае сохранится и некая "ничейная" украинская территория, которая, как отметил Медведев, будет "втиснута" между РФ и землями, перешедшими под суверенитет ряда европейских государств.

"Оставшаяся бесхозяйная территория объявляет о своём преемстве от прежней Украины, о своей международной правосубъектности и о намерении возврата утраченных земель всеми способами. Естественно, имея в виду только те земли, которые вошли в состав России", — добавил Медведев.

Он также отметил, что такая "новая" Украина в этой ситуации сообщит о желании вступить в ЕС и НАТО, что и произойдёт в среднесрочной перспективе. При этом вооружённый конфликт через короткое время возобновится и станет перманентным, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную войну.

Ещё один вариант — когда западные земли Украины присоединяются к нескольким странам Евросоюза. Народ центральных и ряда иных "бесхозяйных областей" Незалежной в рамках Устава Организации Объединённых Наций в скором времени заявляет о самоопределении путём вступления в РФ. При этом такая просьба, как считает Медведев, будет удовлетворена, и конфликт завершится с гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе. Зампред Совбеза подчеркнул, что именно такой расклад необходим России.